Президент Колумбии прокомментировал применение США вето на резолюцию ОАЭ

Президент Колумбии Густаво Петро в своих социальных сетях заявил, что применение права вето на резолюции Организации Объединенных Наций о прекращении огня в секторе Газа является недопустимым, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он назвал это "ужасом на земле".

"Нельзя использовать вето в ООН для допущения этого. Должен возродиться дух, который привел нацистов на скамью подсудимых в Нюрнберге", - сказал он.

До этого первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что США фактически запрещают Совету Безопасности (СБ) вмешиваться в ситуацию в секторе Газа, блокируя резолюция о прекращении огня.

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