В Грузии представили план по дальнейшей евроинтеграции

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что документ с конкретным планом действий по достижению членства в Европейском союзе (ЕС) отправлен в Еврокомиссию для рассмотрения. Об этом пишет Pirveli, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На встрече с журналистами министр иностранных дел Грузии назвал сближение с внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза одной из ключевых составляющих документа.

"Грузия в целом соответствует внешней политике Евросоюза, хотя есть чувствительные вопросы, которые, если смотреть через призму нашей внешней политики, содержат риски для территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - сказал Дарчиашвили.

Он рассказал о принятии коммуникационной стратегии по борьбе с дезинформацией, а также о планах смягчить политическую поляризацию в Грузии и активнее вовлекать оппозицию в законотворческий процесс.

"Наша главная цель состоит в том, чтобы эти реформы были необратимыми и чтобы Грузия, наше правительство, последовательно реализовала эти реформы", - подчеркнул глава МИД.

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