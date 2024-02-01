https://news.day.az/world/1633891.html Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода в Турции - ВИДЕО
Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода в Турции - ВИДЕО
Мужчина, ворвавшийся в главное здание завода "P&G" в турецком городе Коджаэли, взял в заложники находящихся там людей.
Как передает Day.Az со ссылкой на IHA, об этом сообщает местная пресса.
На место отправлены силы спецназа.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре