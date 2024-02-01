Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода в Турции

Мужчина, ворвавшийся в главное здание завода "P&G" в турецком городе Коджаэли, взял в заложники находящихся там людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на IHA, об этом сообщает местная пресса.

На место отправлены силы спецназа.

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