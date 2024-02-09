Байден остановил экспорт СПГ под давлением семьи Рокфеллеров

Президент США Джо Байден принял решение об ограничении экспорта сжиженного природного газа (СПГ) под давлением семьи Рокфеллеров и других американских миллиардеров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Рокфеллеры, а также другие филантропы, в том числе Майкл Блумберг (бывший мэр Нью-Йорка), в последние годы выделяли миллионы долларов экоактивистам, которые организовали кампанию против строительства новых терминалов для экспорта СПГ на берегу Мексиканского залива. Как отметил высокопоставленный сотрудник американской администрации, действия активистов "привлекли внимание" властей США. Белый дом не ответил на соответствующий запрос газеты.

Согласно WSJ, в 2018 году Фонд семьи Рокфеллеров запустил проект по финансированию общественных движений, выступающих против нефтедобывающих компаний. Благотворительный фонд Блумберга присоединился к этой инициативе.

В конце января Байден объявил, что США приостановят процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Вскоре после этого заместитель директора Фонда семьи Рокфеллеров Сара Бреннан заявила в X, что решение американского лидера "стало результатом четырехлетней работы со стороны общественных групп и юристов".

Фонд семьи Рокфеллеров - учрежденная в 1967 году американская благотворительная организация, занимающаяся вопросами защиты окружающей среды и социальными вопросами, объявившая своей целью "стратегические усилия, нацеленные на содействие устойчивому, справедливому, свободному обществу". В 2014 году другой фонд, связанный с семейством Рокфеллеров - созданный в 1940 году Фонд братьев Рокфеллеров (Rockefeller Brothers Fund) - заявил о намерении избавиться от активов в компаниях, занимающихся добычей ископаемых видов топлива.

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