На предвыборном мероприятии в Стамбуле произошла стрельба
В Стамбуле произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек.
Как передает Day.Az, об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.
По его словам, нападение произошло в субботу, 10 февраля, около 16:30.
Как заявил министр, был открыт огонь из длинноствольного оружия и пистолета на мероприятии в рамках предвыборной кампании кандидата от "Республиканского альянса" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Азиза Йениая. В результате инцидента пострадала 22-летняя гражданка Турции.
"По факту нападения начато масштабное расследование", - написал Ерликая.
Раненую госпитализировали. По информации телеканала TRT, она находится в критическом состоянии.
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