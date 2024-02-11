В Японии испытают ядерный реактор для АЭС нового типа

Агентство по атомной энергии Японии проведет испытание реактора АЭС нового типа, который способен самостоятельно остановить работу в случае аварийного отключения электроснабжения. Об этом сообщила газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, который в конце марта станет объектом эксперимента, в ходе испытания выйдет на уровень 100% нагрузки. Температура внутри него достигнет 1 000 градусов Цельсия. Согласно плану, гелий, используемый для охлаждения реактора, после отключения электроснабжения начнет естественным образом рассеивать тепло, что приведет к безопасному снижению температуры объекта. Эксперимент будет проводиться в контролируемых условиях, исследователи смогут прекратить его в случае нештатной ситуации.

В 2021 году агентство смогло успешно остановить работу реактора на уровне 30% нагрузки. Новый эксперимент может стать основой для дальнейшего коммерческого использования этой разработки, которая способна вырабатывать не только электроэнергию, но и водород, подчеркивает издание.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки АЭС "Фукусима-1", что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. Ожидается, что использование высокотемпературного газоохлаждаемого реактора позволит предотвратить подобную катастрофу.

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