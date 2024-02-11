Военные готовили госпереворот в Бразилии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в 2022 году заручился поддержкой части высокопоставленных военных для участия в государственном перевороте. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на отчет полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно нему, командующий сухопутными войсками страны пообещал "принять все меры для обеспечения государственного переворота". Свою поддержку бывшему президенту выражал и командующий военно-морским флотом.

По данным расследования, заговорщики планировали не допустить вступления в должность действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, задержать судей Верховного суда Александра де Мораеса, который в то время возглавлял ЦИК страны, и Гельмара Мендеса, а также председателя Федерального сената (верхней палаты парламента) Родригу Пашеку.

После победы Лулы да Силвы на выборах заговор провалился, потому что Болсонару опасался, что у него недостаточная поддержка в армии. Позже победа Лулы да Силвы была признана широким кругом политических лидеров Бразилии.

8 февраля новостной портал G1 сообщил, что полиция Бразилии начала масштабную операцию в рамках расследования дела о попытке государственного переворота. По информации портала, Федеральный верховный суд Бразилии обязал Болсонару сдать загранпаспорт, а также взял под стражу его экс-советника по международным вопросам Филиппа Мартинша. Кроме того, суд выдал ордера на проведение обысков у 33 других приближенных Болсонару, среди которых бывший министр обороны Уолтер Соуза Брага Нетту, лидер Либеральной партии Валдемар Коста Ниту и экс-министр юстиции Андерсон Торрес.

Сторонники бывшего президента Бразилии 8 января 2023 года вступили в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в Бразилиа (парламент, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства), устроив там погромы. Они выступали против результатов октябрьских президентских выборов, на которых победу одержал Лула да Силва. Беспорядки вызвали широкий общественный резонанс и осуждение со стороны властей иностранных государств. По оценкам бразильских властей, в погромах участвовали около 5 тыс. человек, были задержаны более 1,4 тыс., из них большинство были впоследствии отправлены под домашний арест.

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