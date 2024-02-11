Стамбульская полиция провела аресты в связи с вооруженным инцидентом

В связи с вооруженным инцидентом в районе Кючукчекмедже Стамбула были задержаны 12 человек. Продолжается работа по задержанию еще семи человек.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Министр сообщил, что расследование по данному факту продолжается.

Напомним, инцидент произошел 10 февраля во время встречи кандидата на пост мэра Стамбула от правящей Партии справедливости и развития Турции Азиза Йениай с гражданами. В результате происшествия пострадал один человек, его состояние в настоящий момент тяжелое.

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