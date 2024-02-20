В Израиле заявили, что лидер Бразилии останется персоной нон грата до извинений

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва останется персоной нон грата в Израиле до тех пор, пока не принесет извинения за свои высказывания по ситуации в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац после того, как Бразилия отозвала своего посла из Тель-Авива.

"Пока президент Бразилии не извинится и не откажется от антисемитских подстрекательств, которые он бросал в адрес еврейского народа и Израиля, он будет персоной нон грата в Государстве Израиль", - написал Кац в X (ранее Twitter).

Вместе с тем спецпредставитель бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что Лула да Силва не намерен извиняться за свои высказывания перед Израилем. Президент Бразилии при этом распорядился отозвать посла республики в Тель-Авиве для консультаций на фоне конфликта между странами.

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".

19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией.

Официальный представитель израильского МИД Лиор Хаятв в тот же день пояснил в ответ на запрос ТАСС, что объявление Лулы да Силвы персоной нон грата в Израиле является беспрецедентным шагом, ранее такие меры в отношении глав государств не применялись.

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