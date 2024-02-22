СМИ узнали о секретном контракте SpaceX с властями США

Американская частная компания SpaceX заключила с правительством США секретный контракт на $1,8 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы компании.

По данным WSJ, контракт был заключен в 2021 году. SpaceX заявила в документах, что средства, полученные в рамках соглашения, станут важной частью ее доходов в ближайшие годы, утверждает газета. Имя "правительственного клиента" в компании не раскрыли.

WSJ пишет, что размер и секретность соглашения показывают "растущую взаимозависимость между SpaceX, доминирующей силой в космической отрасли, и структурами национальной безопасности". По данным издания, компания работает с американскими военными больше 20 лет. В частности, вскоре после основания в 2002 году SpaceX заключила контракт на запуск спутника в интересах разведки США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!