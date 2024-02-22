Левые элиты слишком долго правили, и теперь Запад обречен, заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми", - считает политик.

По словам собеседницы телеканала, из-за долгого правления левых в западных странах начались проблемы с миграцией. К примеру, в Великобритании представители этого политического течения используют свое влияние для препятствия отправки нелегальных мигрантов на родину.

Трасс также поделилась, что ее пугает масштаб распространения левых идей в США, особенно в Белом доме.

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