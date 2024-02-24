Британские СМИ обвинили Армению в помощи России в обходе санкций
В Британии обвинили Армению в пособничестве обходу антироссийских санкий.
Как передает Day.Az, в материале, опубликованном Skynews , указывается, что Ереван занимается реэкспортом товаров двойного назначения в Россию.
Согласно данным британских журналистов, с начала украинского кризиса экспорт оборудования для дронов, тяжелой техники и автомобилей увеличился почти в 10 раз.
"Увеличение объема экспорта не соответствует экономическим данным и показателям в этой стране. Таким образом, единственным логичным объяснением является обход санкций", - отмечается в материале.
Skynews подчеркивает, что многие из этих товаров могут быть использованы в военных целях.
Робин Брукс, бывший главный экономист финансовой организации Институт международных финансов (IIF), отмечает что проблема с возвросшим экспортом наблюдается и в других странах, включая Германию и Польшу.
Отметим, что это не первый раз, когда Ереван обвиняют в нарушении антироссийского санкционного режима. Некоторое время назад аналогичный тренд был замечен и Международным валютным фондом (МВФ).
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