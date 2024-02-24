Британские СМИ обвинили Армению в помощи России в обходе санкций

В Британии обвинили Армению в пособничестве обходу антироссийских санкий.

Как передает Day.Az, в материале, опубликованном Skynews , указывается, что Ереван занимается реэкспортом товаров двойного назначения в Россию.

Согласно данным британских журналистов, с начала украинского кризиса экспорт оборудования для дронов, тяжелой техники и автомобилей увеличился почти в 10 раз.

"Увеличение объема экспорта не соответствует экономическим данным и показателям в этой стране. Таким образом, единственным логичным объяснением является обход санкций", - отмечается в материале.

Skynews подчеркивает, что многие из этих товаров могут быть использованы в военных целях.

Робин Брукс, бывший главный экономист финансовой организации Институт международных финансов (IIF), отмечает что проблема с возвросшим экспортом наблюдается и в других странах, включая Германию и Польшу.

Отметим, что это не первый раз, когда Ереван обвиняют в нарушении антироссийского санкционного режима. Некоторое время назад аналогичный тренд был замечен и Международным валютным фондом (МВФ).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!