В МВФ обвинили Армению в помощи России в обходе санкций ЕС

Армения вновь помогает России обходить санкции Евросоюза.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщил главный экономист Института международных финансов (IIF), бывший главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист Международного валютного фонда Робин Брукс.

"За долгую и славную историю таможенной полиции Армении никогда ранее не было успешно обработано такое массовое увеличение поставок товаров из ЕС. Не говоря уже о том, что весь этот товар переупаковывается и отправляется в Москву, куда он изначально и предназначался", - написал экономист на своей странице в соцсети X.

Напомним, что в марте 2023 года три министерства США - торговли, казначейства и юстиции - опубликовали трехстороннее заявление о попытках обойти санкции против России.

Согласно документу, одной из наиболее распространенных тактик является использование сторонних посредников или пунктов перевалки, чтобы избежать ограничений. Таким образом, выяснилось, что Армения используется для незаконного перенаправления товаров в Россию или Беларусь в обход западных санкций.

Министерство торговли США в апреле прошлого года ввело экспортные ограничения в отношении 28 фирм из 10 стран, в том числе из Армении, которые могут быть причастны к "действиям, противоречащим интересам национальной безопасности и внешней политики США".

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