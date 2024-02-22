https://news.day.az/world/1639557.html Хакан Фидан встретился с Сергеем Лавровым
Хакан Фидан встретился с Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.
Отмечено, что встреча состоялась в рамках заседания министров иностранных дел стран G20 в Рио-де-Жанейро.
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