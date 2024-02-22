Хакан Фидан встретился с Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.

Отмечено, что встреча состоялась в рамках заседания министров иностранных дел стран G20 в Рио-де-Жанейро.

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