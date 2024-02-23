Венгрия и Швеция подписали соглашения по истребителям Gripen

Венгрия и Швеция заключили соглашения об использовании и техническом обслуживании шведских истребителей Gripen венгерскими ВВС. Церемония подписания документов, транслировавшаяся телеканалом М1, состоялась в ходе визита в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он прибыл в Будапешт по приглашению премьер-министра Виктора Орбана в преддверии ратификации парламентом соглашения о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия осталась последней страной в Североатлантическом альянсе, которая пока не одобрила шведскую заявку. Голосование в парламенте по этому вопросу ожидается в начале весенней сессии, которая откроется 26 февраля.