Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран ЕС

Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран Евросоюза, приуроченного к двухлетней годовщине конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, вето Венгрии сделало невозможным публикацию документа от имени всех стран-членов ЕС. Документ в итоге опубликовали только от имени председателя Евросовета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Роберты Метсолы. При этом в Будапеште не рассказали о причинах своего решения, сказано в статье.

Также журналисты со ссылкой на источники пишут, что кроме Венгрии была одна страна-член ЕС, при этом не состоящая в НАТО, которая высказала ряд сомнений насчет некоторых пунктов заявления.

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