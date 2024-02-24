Флорида направила дополнительные силы гвардии в Техас

Власти штата Флорида направили дополнительные силы национальной гвардии в штат Техас для помощи в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом сообщил губернатор Флориды Рон Десантис в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, пограничный кризис (президента США Джо - Примечание "Ленты.ру".) Байдена превратил каждый штат в пограничный штат, требуя от штатов вмешаться и обеспечить наш территориальный суверенитет".

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