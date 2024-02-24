Новый план Нетаньяху для Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план по управлению сектором Газа после того, как боевые действия в анклаве закончатся. Детали документа сообщает агентство AFP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, план, отвергнутый ранее Палестинской администрацией, предусматривает ликвидацию радикального движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", а также освобождение всех похищенных заложников.

Согласно документу, управление делами анклава после окончания боевых действий будет передано местным чиновникам с административным опытом. Среди них не должно быть лиц, связанных со странами или организациями, поддерживающими терроризм, отмечает агентство.

Отмечается, что после войны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет свободно действовать на всей территории Газы, чтобы предотвратить возможную террористическую деятельность.

"Израиль будет продвигаться вперед в реализации уже начатого проекта по созданию буферной зоны безопасности на палестинской стороне границы, и эта зона будет оставаться до тех пор, пока существует необходимость в обеспечении безопасности", - отмечает AFP.

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