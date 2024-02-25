https://news.day.az/world/1640291.html Граждане трех стран погибли в результате трагедии в Танзании
Граждане трех стран погибли в результате трагедии в Танзании
По меньшей мере 25 человек, включая граждане Кении, США и ЮАР, погибли в результате аварии на севере Танзании.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.
Как отмечается, еще 21 человек получил ранения. Столкновение грузовика и трех машин произошло в субботу на шоссе из Аруши в Намангу.
Президент Танзании Самия Сулуху Хасан выразила соболезнования в связи с аварией.
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