Граждане трех стран погибли в результате трагедии в Танзании

По меньшей мере 25 человек, включая граждане Кении, США и ЮАР, погибли в результате аварии на севере Танзании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

Как отмечается, еще 21 человек получил ранения. Столкновение грузовика и трех машин произошло в субботу на шоссе из Аруши в Намангу.

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан выразила соболезнования в связи с аварией.

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