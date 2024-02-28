Утеряны планы безопасности Олимпиады-2024 в Париже

Сотрудник мэрии Парижа потерял ноутбук и флеш-накопители USB с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на BFM TV.

"Сотрудник парижской мэрии подал жалобу после того, как обнаружил пропажу своей сумки, когда он сел на поезд, направляющийся в Крей из Парижа", - говорится в сообщении канала.

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