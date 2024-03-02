Лавров предупредил Ереван

Глава МИД РФ в беседе с журналистами в Анталье сказал, что не может подтвердить сообщения об обсуждении целесообразности присутствия пограничников РФ в аэропорту Еревана, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Он также повторил, что прогресс в отношения между Баку и Ереваном будет зависеть от того, насколько честно будут выполняться трехсторонние договоренности. По словам Лаврова, Баку в разговорах подтверждает такую готовность.

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