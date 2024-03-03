Результаты переговоров между Ираном и Суданом о создании военно-морской базы

Тегеран вел переговоры о создании своей военно-морской базы на суданском побережье Красного моря, они не увенчались успехом.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сотрудника суданской разведки Ахмеда Хасана Мухаммеда.

По его словам, таким образом Иран рассчитывал контролировать морские перевозки, также он планировал использовать базу "для сбора разведывательных данных" и разместить там военные корабли. В обмен на согласие Тегеран обещал поставить вертолетоносец армии Судана, которая продолжает вести вооруженное противостояние с отрядами быстрого реагирования (спецназом) страны.

Хартум отказал Ирану, поскольку не хочет осложнения отношений с США и Израилем, сказал собеседника издания. Газета утверждает, что Тегеран причастен к поставкам оружия мятежному йеменскому движению "Ансар Аллах" (хуситы). Постпред Ирана при ООН ранее отверг обвинения США в этом.

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