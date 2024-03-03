https://news.day.az/world/1641963.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в районе Доганшехир турецкого города Малатья.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Эпицентр землетрясения находился на глубине 7,31 км.
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