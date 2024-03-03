Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в районе Доганшехир турецкого города Малатья.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Эпицентр землетрясения находился на глубине 7,31 км.

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