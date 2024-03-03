В Швейцарии пригрозили Армении

С началом российско-украинской войны экспорт из Швейцарии в близкие к России страны значительно увеличился, что может быть признаком возможного уклонения от санкций.

Как передает Day.Az, об этом сообщает швейцарская радиовещательная компания SRF.

Вскоре после начала российско-украинской войны западные страны ввели санкции против России. 28 февраля 2022 года Швейцария также отреагировала и приняла санкции ЕС. С тех пор экспорт в Россию был запрещен, за некоторыми исключениями, например, медицинскими товарами. Однако торговля со странами, близкими к России, такими как Армения, не подвергается санкциям.

Есть подозрение в обходе правил, говорит экономист по торговле Стефан Легге из Университета Санкт-Галлена. Даже учитывая, что значительная часть экспорта приходится на несанкционированную фармацевтическую продукцию.

"Швейцарский экспорт в некоторые страны увеличился в тот самый момент, когда начался конфликт. Кроме того, за тот же период увеличился экспорт из третьих стран в Россию. Из этого можно составить цепочку доказательств", - говорит он.

Швейцарский экспорт в некоторые страны увеличился как раз после того, как начался конфликт. Даже если пока нет никаких признаков, столь внезапное увеличение спроса в таких масштабах маловероятно.

Пример Армении показывает масштабы увеличения экспорта. Швейцарский экспорт в Армению, включая фармацевтическую продукцию, в первый год войны увеличился более чем в три раза по сравнению с предыдущим 2021 годом. При этом экспорт из Армении в Россию увеличился на 198 процентов.

По мнению Легге, страны, близкие к России, лучше подходят для любых операций по обходу, поскольку они географически и политически близки к России: "В то же время страны относительно небольшие, поэтому особые сдвиги или обходные операции в торговых потоках Швейцарии с этими странами более заметны".

В принципе, предотвратить подобные операции по обходу относительно сложно, говорит Легге. Торговля всегда находит выход.

Тем не менее, Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco) активно расследует факты нарушения санкций, исследует подозрительные случаи и наказывает за нарушения. Все подозрительные покупки расследуются и принимаются соответствующие контрмеры. Нарушения будут наказываться последовательно.

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