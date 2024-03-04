https://news.day.az/world/1641986.html Член военного кабинета Израиля прибыл в США для обсуждения ситуации в Газе
Член военного кабинета Израиля прибыл в США для обсуждения ситуации в Газе
Член израильского военного кабинета Бенни Ганц прибыл в США для обсуждения ситуации в секторе Газа с американскими властями, сообщают израильские СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что 4 марта он встретится с вице-президентом Камалой Харрис, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и координатором Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком.
5 марта Ганц встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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