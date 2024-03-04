Член военного кабинета Израиля прибыл в США для обсуждения ситуации в Газе

Член израильского военного кабинета Бенни Ганц прибыл в США для обсуждения ситуации в секторе Газа с американскими властями, сообщают израильские СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что 4 марта он встретится с вице-президентом Камалой Харрис, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и координатором Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком.

5 марта Ганц встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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