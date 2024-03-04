Вице-президент США призывает к немедленному прекращению огня в Газе

Вице-президент США Камала Харрис призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа и увеличению объема гуманитарной помощи, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Учитывая огромные масштабы страданий в Газе, необходимо немедленное прекращение огня, по крайней мере, на следующие шесть недель, что в настоящее время обсуждается", - заявила Харрис во время выступления в Сельме (штат Алабама).

Она подчеркнула: ХАМАС утверждает, что хочет прекращения огня.

"Что ж, на столе переговоров есть сделка. И, как мы уже говорили, ХАМАС должен согласиться на эту сделку. Давайте добьемся прекращения огня. Давайте воссоединим заложников с их семьями. И давайте немедленно окажем помощь населению Газы", - отметила вице-президент.

Харрис также призвала правительство Израиля увеличить поток гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Израильское правительство должно сделать больше, чтобы значительно увеличить поток помощи. Никаких оправданий", - заявила она.

"Правда в том, что помощи, поступающей в Газу, сейчас недостаточно. Ее далеко недостаточно. На кону жизни невинных людей и жизни детей", - добавила вице-президент.

В понедельник Харрис, как ожидается, встретится в Вашингтоне с министром военного кабинета Израиля Бени Ганцем, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа и предлагаемую сделку по заложникам.

Как сообщают американские СМИ, Ганц также проведет встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и координатором Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком.

После этого Ганц направится в Лондон, где встретится с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном и другими официальными лицами.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, узнав о планах Ганца, был в ярости, так как поездка была спланирована без его одобрения. В пятницу он сказал Ганцу в телефонном разговоре, что "у Израиля есть только один премьер-министр".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщил, что Израиль "в основном принял" предложение о прекращении огня в Газе на шесть недель. За это время необходимо разработать второй этап перемирия, который должен предусматривать "создание чего-то более прочного", сказал чиновник.

По его словам, ХАМАС еще не согласился на "определенную категорию уязвимых заложников", которых следует освободить на первом этапе.

Источник добавил, что за последние несколько недель США провели "ряд встреч" в Израиле и встречу в Париже.

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