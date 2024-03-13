Кремль о ситуации с членством Армении в ОДКБ

Москва будет продолжать контакты с Ереваном и прояснять ситуацию насчет его дальнейшего членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об это сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его спросили об этом в контексте высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Политик заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит обязательств и не признает свою зону ответственности.

"Безусловно, мы слышали эти заявления. Разумеется, предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр [Армении]", - сказал представитель Кремля. Песков не стал отвечать на вопрос, как в ОДКБ относятся к подобным заявлениям Пашиняна, указав на неуместность самой формулировки. "Это нужно в ОДКБ спрашивать. Не нам говорить от лица ОДКБ", - заметил пресс-секретарь президента РФ.

Аналогичным образом он отреагировал на вопрос, может ли нынешняя ситуация стать поводом для внеочередного саммита организации. "Опять же, это ОДКБ должна решать. Конечно, в рамках ОДКБ предстоит определенная работа", - резюмировал представитель Кремля.

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