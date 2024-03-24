Самолет «Москва-Ереван» задержали из-за сообщения о бомбе на борту

В аэропорту Шереметьево пассажирка заявила, что в её рюкзаке бомба. Об этом сообщает источник Telegram-канала 112, передает Day.Az.

Женщина едва поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, как вывалила на бортпроводников важную информацию - в ее ручной клади бомба.

Рейс в настоящее время задержан. На месте работают экстренные службы.

Информации о том, что было в сумке пассажирки, пока неизвестно, детали уточняются.

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