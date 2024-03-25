В Беларуси запретили армянский коньяк и вина

Главный государственный санитарный врач Беларуси ввел запрет на продукцию "Араратского коньячного завода".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу санстанции.

"Запрещен ввоз на территорию Республики Беларусь, реализация, хранение, транспортировка, использование пищевой продукции производства ООО "Араратский коньячный завод", Республика Армения, в связи с выявлением несоответствия пищевой продукции в части обнаружения в продукции красителей", - говорится в сообщении.

В документе указано, что продукцию завода должны изъять из торговли и утилизировать.

"Араратский коньячный завод" производит вина и коньяк.

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