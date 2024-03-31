https://news.day.az/world/1648502.html Обнародованы предварительные результаты муниципальных выборов в Турции
Обнародованы предварительные результаты муниципальных выборов в Турции
В Турции сегодня в рамках муниципальных выборов объявлены предварительные результаты по некоторым участкам.
Как сообщает Day.Az, 9,96 процента ящиков для голосования открыты.
По результатам лидирует правящая Партия справедливости и развития страны (AK Parti) с 39,17%.
Республиканская народная партия (НП) занимает 2-е место с 32,48%, а партия DEM - 3-е место с 6,74%.
Явка избирателей в процессе голосования составила 74,88%.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре