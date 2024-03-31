Обнародованы предварительные результаты муниципальных выборов в Турции

В Турции сегодня в рамках муниципальных выборов объявлены предварительные результаты по некоторым участкам.

Как сообщает Day.Az, 9,96 процента ящиков для голосования открыты.

По результатам лидирует правящая Партия справедливости и развития страны (AK Parti) с 39,17%.

Республиканская народная партия (НП) занимает 2-е место с 32,48%, а партия DEM - 3-е место с 6,74%.

Явка избирателей в процессе голосования составила 74,88%.

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