Южная Корея запустит десятки спутников для наблюдения за Северной

Южная Корея закупит десятки малых спутников-шпионов и микроспутников для наблюдения за КНДР. Об этом сообщает Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Южнокорейские военные планируют запустить от 10 до 20 малых разведывательных спутников и около 40 микроспутников в рамках программы разработки микроспутниковой системы. Правительство приняло решение о закупке спутников, поскольку нынешних возможностей не хватает для надлежащего мониторинга КНДР. Предполагается, что с запуском спутников Южная Корея сможет наблюдать за территорией Северной Кореи каждые 30 минут.

Сообщается, что запуск малых спутников запланирован на 2026-2028 годы, а запуск микроспутников - на 2028-2030 годы. Малогабаритные спутники планируется запускать с твердотопливной космической ракеты собственного производства.

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