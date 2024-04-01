В отношении Симоньян возбуждено уголовное дело в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении армянской пропагандистки Маргариты Симоньян.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

По данным СБУ, Симоньян призывала "к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года", а также "неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины".

Отмечается, что следователи СБУ сообщили Симоньян о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе по статьям о "геноциде" и "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Поскольку подозреваемая находится на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности, уточнили в сообщении ведомства.

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