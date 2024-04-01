СМИ усомнились в возможности Европы защитить себя без поддержки США

Огромная зависимость Европы от США является одной из угроз для нее, ЕС не может сам защищаться и неясно, удастся ли ему когда-либо достичь такой цели.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказано в статье газеты La Vanguardia.

По ее утверждению, после нескольких десятилетий кризиса идентичности НАТО вернулась к исходной точке: Россия является не только ее главным врагом, но и причиной ее существования. Европейские лидеры стремительно увеличивают оборонные расходы, поскольку осознают свою уязвимость перед двумя угрозами, которые не могут контролировать. По версии газеты, речь идет о якобы "территориальных амбициях" РФ и огромной зависимости от США. Кроме того, трансатлантические отношения могут ухудшиться, если экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Анализируя историю отношений между Россией и Западом, авторы статьи напоминают, что "НАТО бомбила Сербию в 1999 году без санкции ООН". "Альянс начал воздушную кампанию, которая открыла глаза" президенту РФ Владимиру Путину, пишет издание. По его версии, сейчас в НАТО нет ясности, каким образом Украина могла бы вступить в альянс.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!