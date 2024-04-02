США открестились от атаки на посольство Ирана

США открестились от атаки Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля на посольство Ирана в столице Сирии Дамаске.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, o непричастности Вашингтона заявил представитель Совета нацбезопасности США порталу Axios.

По словам высокопоставленного чиновника, США не участвовали в израильском ударе и не знали о нем заранее. Он отметил, что американская сторона сообщила об этом непосредственно иранским властям.

Чиновник Минобороны США также предположил, что после удара по иранскому посольству весьма вероятна эскалация боевых действий между Израилем и Ираном и его прокси.

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