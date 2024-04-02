Армия Китая на границе с Мьянмой отрабатывает удары по противнику

Учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на границе с Мьянмой нацелены на отработку ударов для уничтожения и парализации сил предполагаемого противника. Об этом сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Цель учений - проверить способность войск быстро маневрировать, наносить точные удары для уничтожения и парализации [сил противника], обеспечивать их полное блокирование, вести комплексные атаки", - говорится в его заявлении, опубликованном на странице военного округа в социальной сети WeChat.

Тянь Цзюньли подчеркнул, что войска Южной зоны боевого командования всегда готовы отреагировать на любые чрезвычайные ситуации и будут "решительно защищать национальный суверенитет, стабильность границ, безопасность жизни и имущества жителей".

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