Запад не оценил "самоотверженность" Армении, соратники Пашиняна в панике

Члены правящей партии "Гражданский договор" вчера были шокированы результатами встречи в Брюсселе. Они рассчитывали на миллиарды долларов, но пообещали только 350 миллионов евро поддержки в виде грантов в ближайшие 4 года.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

"Члены правящей партии были в панике из-за того, что Запад не оценил их самоотверженность и что они уже несколько месяцев 24 часа в сутки 7 дней в неделю критикуют Россию и возлагают вину за все грехи Армении на ее стратегического союзника, начиная с 44-дневной войны и заканчивая потерей Карабаха, и они готовы игнорировать все опасности, выйти из ОДКБ и броситься в объятия Европы.

Источник в правящей команды сообщил нам, что вчера они утешали друг друга в правительственных кругах, что, возможно, Пашинян заключил теневые соглашения, о которых они не говорят публично, не говоря уже о поставках в армию. И в душе они ждут, что Пашинян вернется, встретится с ними и расскажет подробности, развеяв их разочарование", - отмечают СМИ.

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