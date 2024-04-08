Армянскую армию научат говорить по новому

У вооруженных сил Армении будет новый устав внутренней службы, соответствующий законопроект находится в стадии разработки.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минобороны Армении.

Переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии. В ведомстве отметили, что окончательный вариант устава пока не готов, однако некоторые детали известны уже сейчас.

В частности, в нем предусмотрено заменить торжественное восклицание "Ура!" на "Да здравствует!" в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав. Это междометие досталось в наследство еще с советской армии, но сейчас решено "локализовать".

В то же время авторы не планируют менять слова "Так точно" и "Никак нет" при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего вышестоящему начальству. В Минобороны отметили, что никакой задачи по адаптации Устава к какой-либо модели армий других стран не ставится.

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