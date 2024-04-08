Глава МИД Армении проигнорирует заседание СНГ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила спикер армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

"Министр иностранных дел Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет в Минске 12 апреля", - заявила Бадалян.

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