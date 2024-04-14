Силы ПВО Иордании сбили несколько запущенных Ираном в сторону Израиля ракет

Силы противовоздушной обороны Иордании сбили в небе над Амманом несколько ракет, которые Иран запустил в сторону Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, cоответствующие кадры транслирует телеканал Al Arabiya.

В столице королевства также сработала сирена воздушной тревоги.

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