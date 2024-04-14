https://news.day.az/world/1651840.html Силы ПВО Иордании сбили несколько запущенных Ираном в сторону Израиля ракет
Силы ПВО Иордании сбили несколько запущенных Ираном в сторону Израиля ракет
Силы противовоздушной обороны Иордании сбили в небе над Амманом несколько ракет, которые Иран запустил в сторону Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, cоответствующие кадры транслирует телеканал Al Arabiya.
В столице королевства также сработала сирена воздушной тревоги.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре