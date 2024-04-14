Конгрессмены США рассмотрят законопроект о помощи Израилю на следующей неделе

Палата представителей Конгресса США на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю и привлечении Ирана к ответственности за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил лидер республиканского большинства в нижней палате законодательного органа Стив Скэлис.

"В свете необоснованного нападения Ирана на Израиль Палата представителей отойдет от ранее объявленного законодательного графика и рассмотрит законопроект о помощи нашему союзнику Израилю и привлечении Ирана и его сторонников-террористов к ответственности", - говорится в заявлении законодателя.

Скэлис уточнил, что более подробная информация будет представлена позднее. Он подчеркнул, что американские конгрессмены "поддерживают Израиль", и добавил, что, по его словам, "неспровоцированная атака" на еврейское государство должна повлечь за собой последствия.

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