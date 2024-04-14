Пакистан назвал события на Ближнем Востоке крахом дипломатии СБ ООН
Сегодняшние события на Ближнем Востоке демонстрируют последствия краха дипломатии. Это также подчеркивает серьезные последствия в тех случаях, когда Совет Безопасности ООН не может выполнять свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана в связи с последними атаками Ирана на Израиль.
Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность развитием событий на Ближнем Востоке.
"Сейчас крайне важно стабилизировать ситуацию и восстановить мир. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и двигаться к деэскалации", - указали в МИД.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре