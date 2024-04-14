https://news.day.az/world/1651943.html Нетаньяху созвал экстренное заседание военного кабмина
Нетаньяху созвал экстренное заседание военного кабмина
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание военного кабинета страны в комплексе министерства обороны в Тель-Авиве.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьера.
"Премьер-министр Нетаньяху в настоящее время проводит заседание военного кабинета в комплексе Министерства обороны в Тель-Авиве", - говорится в заявлении.
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