Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в регионе

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил ситуацию в регионе после операции Ирана против Израиля.

Как передает Day.Az, oб этом ТАСС сообщил диписточник в Анкаре.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждалась текущая ситуация в регионе после ответной атаки Ирана на Израиль. Фидан заявил об обеспокоенности из-за вероятности эскалации и разрастания кризиса в регионе. Он отметил, что Турция неоднократно заявляла, что с самого начала кризис в Газе несет в себе риск перерастания в региональный конфликт", - сообщил источник.

Фидан в связи с этим напомнил "о срочной необходимости объявить прекращение огня и организовать бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Газу, иначе кризис будет продолжать усугубляться".

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