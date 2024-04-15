Макрон не исключил переноса церемонии открытия ОИ-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже может быть перенесена из-за угрозы безопасности. Его слова приводит RMC Sport, передает Day.Az.

Изначально планируется, что открытие Игр состоится 26 июля на реке Сене.

"У нас есть планы В и С, они готовятся параллельно. Мы будем анализировать ситуацию в режиме реального времени. Есть вариант церемонии открытия, который ограничится площадью Трокадеро", - заявил глава государства.

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