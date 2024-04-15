В ЕС угрожают Германии иском из-за российского газа

В ЕС могут подать иск против Германии, которая не хочет отменять налог, мешающий отказу от поставок газа из России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о налоге на экспорт топлива из ФРГ, который страна ввела в 2022 году после приостановки поставок энергоносителя из РФ. Цель инициативы - покрыть расходы на закупку газа у других стран.

По мнению соседей Германии, подобные меры могут в конечном итоге привести к повышению цен на топливо в регионе и заставить страны ЕС нарастить закупки российского газа.

"У нас есть основания полагать, что этот закон мешает свободной конкуренции и не соответствует правилам единого рынка", - заявили в ЕК.

По словам собеседника издания, Берлин неизбежно столкнется с судебным разбирательством в ближайшее время, если не примет ожидаемые меры.

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