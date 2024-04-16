Министры обороны США и Китая провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор министров обороны США и Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Washington Post, информацию распространил Пентагон.

DefenseNews со ссылкой на информацию Пентагона пишет, что стороны обсуждали войну в Украине, Северную Корею, ситуацию в Южно-Китайском море и политику США в отношении Тайваня.

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