Главы стран ЕС обсудят на саммите Украину, Ближний Восток и Турцию

На саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 17-18 апреля, главы государств и правительств стран ЕС обсудят вопросы внешней политики, стоящие на повестке дня.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Европейского совета.

Согласно информации, перед дискуссией по Украине президент Украины Володимир Зеленский выступит с речью по видеосвязи.

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в своем письме-приглашении европейским лидерам на саммит написал, что "существует острая необходимость активизировать нашу военную помощь, особенно предоставление средств противовоздушной обороны" в отношении Украины.

Лидеры ЕС рассмотрят ситуацию на Ближнем Востоке. "Наша приверженность работе с нашими партнерами над прекращением трагического кризиса в Газе посредством немедленного прекращения огня и освобождения заложников, а также срочного увеличения беспрепятственной крупномасштабной гуманитарной помощи Газе, остается решающей", - отметил Мишель.

Кроме того, главам государств ЕС предстоит обсудить отношения с Турцией. Ожидается, что "стратегические дискуссии" относительно Турции будут основаны на "стратегической заинтересованности в развитии взаимовыгодных отношений сотрудничества".

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