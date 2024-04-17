В Армении силовики избили и унизили оппозиционнера

Трое гражданских в масках избили армянского оппозиционного активиста Самвела Варданяна по дороге из здания Следственного комитета в изолятор временного содержания после того, как он был задержан за потасовку с одним из депутатов правящей партии "Гражданский договор".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам его адвокат Рубен Меликян.

В понедельник в армянском сегменте социальных сетей появилось видео, где Варданян в общественном транспорте обвиняет депутата от партии "Гражданский договор" Акопа Асланяна в "предательстве". После этого между ним и депутатом началась потасовка, а вечером Варданяна арестовали.

"По пути из Следственного комитета в изолятор полицейские, которые его конвоировали, останавливают машину и выходят якобы по нужде. После этого дверь машины открывают трое гражданских в масках, вытаскивают его из машины, избивают, унижают, оскорбляют его личность и достоинство, затем приводят, сажают в машину и уезжают. Конвоиры появляются через несколько минут и якобы недоумевают, что произошло. Такое обращение с задержанным, находящимся под опекой государства, является беспрецедентным преступлением", - oтметил его адвокат.

Меликян также заявил, что сторона защиты считает произошедшее политическим заказом партии премьер-министра Никола Пашиняна, представители которой угрожали Варданяну в социальных сетях.

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