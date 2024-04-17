Пашинян избегает встречи с соратниками - СМИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян под разными предлогами уже продолжительное время откладывает встречи с депутатами от собственной фракции в Национальном собрании, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Сообщается, что депутаты от "Гражданского договора" ждали Пашиняна после брюссельской встречи 5 апреля, рассчитывая, что тот придет в парламент и даст ответы на все волнующие их вопросы.
Но каждый раз, ссылаясь на занятость, премьер избегает встреч. И дело дошло до того, что депутаты обратились к руководителю фракции Айку Конджоряну, чтобы тот "свел" их с Пашиняном. Конджорян в ответ заявил, что Пашинян занят, но в ближайшее время придет на встречу.
Напомним, 5 апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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