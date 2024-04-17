Венгрия создаст альянс с Центральной Америкой

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт стремится создать союз с Панамой, а также другими странами Центральной Америки, с целью противостоять разделению мира на противоборствующие блоки. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении издания Daily News Hungrary, которое ссылается на главу венгерского внешнеполитического ведомства.

"Панама и Венгрия совместно выступают за мир и поддерживают свободную и справедливую глобальную торговлю... Мы решили сформировать альянс... чтобы противодействовать возникновению блоков в мире и расширять связи", - подчеркнул Сийярто.

До этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт опасается вовлечения стран НАТО в украинский конфликт, альянс готовится к соответствующему развитию событий.

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